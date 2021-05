Lieferengpass bei Impfstoffen für Katzen, Hunde und Pferde

Die Gründe für den Impfstoffmangel sind vielfältig. Ein Grund ist der Brexit. „Jede Charge eines Impfstoffs wird einzeln in einem Labor der EU freigegeben“ – früher oft in britischen Labors, erklärt Edlinger. Nach dem Brexit musste man auf französische oder deutsche Labore zurückgreifen, die erst mit den Abläufen vertraut werden mussten. Außerdem mussten coronabedingt etwa Qualitätssicherungsteams aufgeteilt werden, was zu weiterer Verzögerung führte. „Dann bricht noch zusätzlich ein Gefriertrockner, der eine lange Lieferzeit hat“, skizziert Edlinger. Aufgrund all dessen sei es in Europa Anfang des Jahres „wirklich schlimm“ gewesen. Hinzu kommt ein Pandemie-bedingter Haustier-Boom in Teilen Europas. Allein bei Virbac wurden im Vorjahr um 20 bis 25 Prozent weniger Impfstoffe produziert.

Herpesausbrüche

Was den Pferdeimpfstoff gegen Herpes angeht, wirkt ein Faktor sehr nachfragetreibend: Herpesausbrüche bei internationalen Turnieren wie Anfang des Jahres. Dazu muss man wissen, dass Herpes eine für Pferde sehr gefährliche Krankheit sein kann und die Impfung nur ab einer gewissen Herdenimmunität wirklich Schutz bietet, wie Matthias Koller, Präsident der Vereinigung Österreichischer Pferdetierärzte, erklärt. Außerdem muss der Impfstoff halbjährlich aufgefrischt werden.

Die Knappheit Tier-Vakzinen bestätigt auch Andreas Liebhart, Leiter der Anstaltsapotheke der Veterinärmedizinischen Universität Wien. Man sei aber bisher mit einem blauen Auge davongekommen und habe es immer geschafft, genügend Impfstoff zu besorgen. Aber: „Solche Knappheiten sind in den vergangenen Jahren in der Human- und Veterinärmedizin leider zum Dauerproblem geworden und betreffen alle Arten von Medikamenten.“