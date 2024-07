Libro bleibt mit neuem Filialkonzept stationärem Handel treu

Österreichs Buchläden sind in Bedrängnis. In den vergangenen zehn Jahren musste fast ein Drittel schließen. Dass weniger Menschen zum Buch greifen, kann Günter Herzog zumindest für seine Geschäfte so nicht bestätigen. „Das Geschäft mit Büchern ist nicht weniger geworden, man kann durchaus von einer stabilen positiven Entwicklung sprechen“, sagt der Chef der Einzelhandelskette Libro.