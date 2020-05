Leitzins bleibt auf Rekordtief: Gewinner und Verlierer der EZB-Krisenpolitik

Paris, die Stadt der Liebe, war am Mittwoch auch die Stadt der Euro-Geldpolitik. Ausnahmsweise fand das jüngste Treffen der Euro-Notenbanker nicht in Frankfurt, sondern in der französischen Hauptstadt statt.

Keine Abweichung machen die Hüter des Euro allerdings in ihrem Kampf gegen die Krise: Der Leitzins bleibt auf dem Rekordtief von 0,5 Prozent, auf dem er seit dem Frühjahr liegt. Dort wird der Zinssatz – zu dem sich Banken Geld bei der EZB borgen können – noch länger verharren. Vielleicht geht es sogar noch einen Tick tiefer.