Leichtfertiges Machtspiel der Großen zum Schaden der ganzen EU

Trotz des Lissabon-Vertrages, der mehr Integration bringen sollte, läuft Europa-Politik nur mehr "intergouvernemental" (zwischenstaatlich), konkret zwischen den EU-Riesen Deutschland und Frankreich. Die EU-Kommission spielt als Initiativ-Organ keine Rolle mehr, auch das Europa-Parlament wird von Paris und Berlin kaum wahrgenommen.

"Wir haben die Gemeinschaftsmethode verloren", sagt ein hochrangiger Diplomat in Brüssel. Das heißt, die bewährte Methode, gemeinsam zu entscheiden, die kleinen Länder mit ins Boot zu holen, konstruktiv einen Kompromiss zu suchen, gilt nicht mehr. " Deutschland und Frankreich ignorieren alle anderen", hört man nicht nur in Brüssel, sondern auch in den Regierungsbüros kleinerer Länder.



Bestenfalls Ratspräsident Herman Van Rompuy ist in das deutsch-französische Machtspiel eingebunden - bis Mitte 2012, dann läuft sein Mandat aus, er kann aber für zweieinhalb Jahre wiedergewählt werden. Van Rompuy bereitet die Gipfel vor und soll nach Meinung von Kanzlerin Angela Merkel und Präsident Nicolas Sarkozy auch die Europäische Wirtschaftsregierung leiten, das heißt, ihr Handlanger sein. Dagegen sind Kommission und Parlament.