Leichtere Autos und langlebigere Rohre

Lokalaugenschein. Einst stand da die Chemie Linz: ein Symbol für Nachkriegsindustrie und schlechte Luft. Heute raucht kein Schlot mehr. Das hochinnovative Nachfolgeunternehmen Borealis, spezialisiert auf Chemie und Materialien mit Hauptsitz in Wien, hat hier sein Forschungszentrum stehen. Und das zahlt sich ganz offensichtlich aus: Die Firma führt mit Abstand die österreichische Patentliste an: 2020 wurden 182 Patente angemeldet. 470 Mitarbeiter aus über 30 Kontinenten arbeiten hier. Weltweit sind es rund 7.000.Oft sind es ganz praktische Dinge, die an diesem Ort ausgetüftelt werden: der wiederverwertbare Kaffeebecher zum Beispiel.