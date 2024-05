Lebensmittel können ab 2025 steuerfrei gespendet werden

Ab 2025 fällt für Lebensmittelspenden an wohltätige Einrichtungen keine Umsatzsteuer mehr an. Das sieht das neue Abgabenänderungsgesetz vor, das am Freitag von Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) in Begutachtung geschickt wurde. Darin gibt es gleich ein paar Erleichterungen für Steuerzahlerinnen und Steuerzahler.

Eine davon ist die Steuerbefreiung für Lebensmittelspenden. Diese wurde möglich, weil sich die entsprechenden EU-rechtlichen Grundlagen zur Umsatzsteuer geändert haben. Konkret wird nach dem Begutachtungsvorschlag künftig eine Steuerbefreiung bei Lebensmittelspenden an Einrichtungen, die mildtätige Zwecke verfolgen, eingeführt.