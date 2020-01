Laut Kanzler Kurz: Apple will 300 Jobs in Österreich schaffen

Wertvollstes Unternehmen der Welt

Apple zählt zu den wertvollsten Unternehmen der Welt, steht aber wegen Steuervermeidungsmodellen in Europa in der Kritik.

Dank brummender Geschäfte weiß der iPhone-Hersteller seit Jahren buchstäblich nicht, wohin mit seinem Geld. Im letzten Geschäftsjahr machte Apple 55,3 Milliarden Dollar (49,51 Mrd. Euro) Gewinn.

Damit ließen sich praktisch die Altersbezüge aller 2,4 Millionen Pensionisten in Österreich zahlen. Das macht Apple natürlich nicht, sondern kauft stattdessen eigene Aktien, um seinen Wert an der Börse zu steigern.

242,9 Mrd. Euro investiert

Von 2012 bis 2019 investierte Apple mit 271,3 Milliarden Dollar (242,9 Mrd. Euro) in sich selbst mehr als der österreichische Staat in einem Jahr an Steuern einnimmt.

Nach dem Treffen mit Cook reiste Kurz in den Ostschweizer Skiort Davos, wo er bis Freitagnachmittag am Weltwirtschaftsforum ( WEF) teilnehmen wird.

Auf der Gesprächsliste stehen dabei vor allem Wirtschaftskapitäne, konkret die Chefs von ABB ( Peter Voser), McKinsey (Kevin Sneader), Novartis ( Vasant Narasimhan) sowie der Datenanalysefirma Palantir ( Alex Karp).