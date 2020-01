Wirtschaft, Klimaschutz und wie das zusammengeht

Kurz will argumentieren, dass Umwelt- und Klimaschutz sowie Wirtschaftswachstum und der Erhalt von Arbeitsplätzen kein Gegensatz seien, sondern dass der Kampf gegen den Klimawandel und der wirtschaftliche Erfolg in Europa vereinbar seien. „Standort und Klimaschutz“ seien die Herausforderungen für Europa, wie es in der Ankündigung aus dem Kurz-Büro heißt, oder: der von EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen proklamierte „Green Deal“ kann auch Wirtschaftsmotor sein, sozusagen. Und der Kanzler wird natürlich nicht vergessen zu erwähnen, dass in Österreich gerade eine wirtschaftsorientiert-ökologische Koalition aus Bürgerlichen und Grünen am Ruder ist ...

Kurz trifft schon am Donnerstag bei seiner Ankunft in Zürich den Apple-Manager Tim Cook, mit dem er sich in der Vergangenheit schon öfter getroffen hat, sowie in Folge die Chefs von ABB, Novartis und McKinsey sowie den Leiter der von Google gegründeten Denkfabrik Jigsaw, Jared Cohen. EZB-Präsidentin Christine Lagarde und IWF-Direktorin Kristalina Georgiewa stehen ebenso auf dem dichten Gesprächsprogramm, wie vor allem Juan Guaidó.