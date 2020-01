Prinz Charles: Dieses Jahr muss Wende bei Klimapolitik bringen

Nach der Abreise von US-Präsident Donald Trump aus Davos am Mittwoch wehte wieder ein anderer Wind beim Weltwirtschaftsforum in den Bergen. Während der 73-jährige Amerikaner das Topthema - den Klimawandel und seine Folgen - einfach aussparte, forderte der 71-jährige britische Thronfolger eindringlich rasche Maßnahmen. "Dieses Jahr muss jenes sein, in dem wir das Steuer umreißen", sagte er bei seiner Rede.

Größte Bedrohung für Menschheit

Klimawandel, der Verlust der Artenvielfalt und die globale Erwärmung sind die größten Gefahren, denen sich die Menschheit je gegenüber sah, sagte Prinz Charles. Deshalb kehrte er nach fast 30 Jahren wieder zum Forum nach Davos zurück.