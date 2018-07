Laudamotion und Ryanair rufen Wettbewerbsbehörde an

Laudamotion will in Österreich hinter der Lufthansa-Gruppe die Nummer zwei werden. Die Zahl der Mitarbeiter soll von derzeit 450 auf mehr als 500 Beschäftigte gesteigert werden. Insgesamt will die Billig-Airline, die auch viel in Deutschland fliegt, im nächsten Sommer die Belegschaft auf 800 bis 1000 Beschäftigte aufstocken. Für den Winter rechnet Gruber mit 1,8 Millionen Passagieren aus Österreich.

Ab Oktober startet Laudamotion mit dem Winterflugplan zahlreiche Städte-Flügen. Man habe derzeit ausreichend Piloten, doch für die Expansion werden laut Gruber noch 100 Mitarbeiter gesucht. Die nächsten zwei Jahre sind mit Verlusten kalkuliert, ab dem dritten Jahr sollen operativ Gewinne eingeflogen werden.

Ab sofort will Laudamotion jeden Mittwoch eine Destination als "route of the week" mit besonders günstigen Tickets ab 9,99 Euro bewerben.