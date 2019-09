Lauda will AUA überflügeln, Betriebsrat ist zurückgetreten

Konzernchef Michael O’Leary war am Donnerstag in Wien eingeflogen, um die nach wie vor äußerst ehrgeizigen Expansionspläne der Ryanair-Tochter Lauda zu präsentieren. Die Billig-Airline (Firmenname Laudamotion) ist am Flughafen Wien hinter der AUA bereits mit einem Marktanteil von zehn Prozent die Nummer zwei. In fünf Jahren werde man die Lufthansa-Tochter AUA, die mit 41 Prozent Marktführer ist, überholt haben, tönte O’Leary.

Im Geschäftsjahr 2020/21 soll die Passagierzahl von 6,5 auf neun Millionen Fluggäste gesteigert, 500 neue Jobs geschaffen und 17 neue Strecken aufgenommen werden. Nach 150 Millionen Euro Verlust im ersten Betriebsjahr und 50 Millionen für heuer soll die von Niki Lauda gegründete Airline laut O’Leary im dritten Jahr ausgeglichen bilanzieren.

Die 790 Mitarbeiter werden ab November neu eingekleidet. Die Uniformen der Flugbegleiterinnen ähneln frappant der Dienstkleidung der AUA-Kolleginnen. Allerdings tragen die Lauda-Mitarbeiterinnen keine roten Strümpfe.