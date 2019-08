Billigairline Lauda: Für Piloten geht es ans Eingemachte

VonKid Möchel und Dominik Schreiber „Guten Morgen, bisher sind 96 Prozent unserer Flüge pünktlich – einige Verzögerungen durch die Flugsicherung in Belgien, Griechenland, Österreich, Großbritannien und Deutschland beeinträchtigen die Pünktlichkeit“, teilte die Billig-Airline Ryanair am Montag auf Twitter mit. Doch dem irischen Low-Cost-Carrier, der 450 Flieger des Modells Boeing 737-800 betreibt, stehen heiße Tage bevor. Die britischen Ryanair-Piloten wollen Ende August und Anfang September streiken, man streitet um Bezahlung und Pensionen.

Am 21. August soll Ryanair in Portugal bestreikt werden, weil die Airline die Algarve-Basis in Faro (120 Beschäftigte) auflassen will. Und in Spanien wird es ebenfalls zu kräftigen Turbulenzen kommen, falls die Iren, wie die Tageszeitung El Pais schreibt, die Basen in Las Palmas, Teneriffa und Girona Anfang Jänner 2020 schließen wird.

Auch bei der Ryanair-Tochter Lauda in Wien wurden am Montag drei Betriebsversammlungen abgehalten. Sie wurden zeitlich gestaffelt, um eine Beeinträchtigung des Betriebes zu vermeiden. Der Grund: Den Piloten droht eine Verschlechterung bei den Arbeitsbedingungen.

Bis Mittwoch haben die 120 Lauda-Piloten Zeit, den neuen Arbeitsbedingungen zuzustimmen. Ansonsten drohen bis zu 30 Kündigungen. Das Ergebnis der Abstimmungen stand bei Redaktionsschluss noch aus.