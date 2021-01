Lange Wartezeiten bei neuen Fotovoltaikanlagen

Die derzeit noch gültigen gesetzlichen Rahmenbedingungen sind nicht ideal. „Das alte Ökostromgesetz war nicht unbedingt der Treiber für Fotovoltaik“, lautet die Kritik von Bauer. An einem Stichtag im März werden die Förderungen für Solaranlagen in wenigen Minuten vergeben.

„Ich glaube, es ist in der Politik angekommen, dass wir bei den Förderungen mehr Kontinuität brauchen.“ Bauer wartet ebenso wie die gesamte Solarbranche auf neue Rahmenbedingungen. Das neue Ökostromgesetz hätte eigentlich schon per 1. Jänner in Kraft treten sollen. Bislang könnte sich die Bundesregierung aber nicht auf einen gemeinsamen Entwurf einigen.

Solarvolta gehört zu 50 Prozent dem Verbund. In normalen Jahren werden zwischen 600 bis 800 Einzelbaustellen betreut. Der Jahresumsatz des Unternehmens mit 70 Mitarbeitern beträgt rund 10 Millionen Euro. Es werden insbesondere kleinere Anlagen für private Haushalte gebaut.