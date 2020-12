Lagarde sorgte auf EZB-Zinssitzung für hart errungenen Kompromiss

Die Währungshüter beschlossen am Ende unter anderem, ihr Pandemie-Anleihekaufprogramm PEPP um 500 Milliarden Euro auf 1,85 Billionen Euro aufzustocken. Zudem wurden die Liquiditätsspritzen für Banken - in der Fachwelt "TLTRO" genannt - für diese noch günstiger gestaltet. Am Ende hat Lagarde den Insidern zufolge eine große Mehrheit unter den Währungshütern für das vorgeschlagene Maßnahmenpaket sichern können. Ein EZB-Sprecher lehnte eine Stellungnahme zu den Informationen ab.

Laut den mit der Situation vertrauten Personen gab es unterschiedliche Auffassungen über den Umfang der Aufstockung der PEPP-Anleihenkäufe. Dabei seien auch Vorschläge einer Erhöhung um 750 Milliarden Euro debattiert worden. Andere hätten dagegen geringere Volumina für angemessen gehalten. Und auch zu den verbesserten Konditionen der Liquiditätsspritzen für Geldhäuser habe es divergierende Ansichten gegeben.