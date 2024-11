KV für Sozialwirtschaft: Es wird weiter verhandelt

Nach Kundgebungen und sechsminütigen Arbeitsunterbrechungen - wegen der geforderten Erhöhung um 6,1 Prozent - gehen am Montag die Verhandlungen für den Kollektivvertrag der Sozialwirtschaft weiter. Die dritte Runde zwischen Gewerkschaften und Dienstgebern startet am Vormittag in der ÖGB-Zentrale. Weitere Kampfmaßnahmen danach sind nicht ausgeschlossen.

"In österreichweiten Betriebsversammlungen wurde uns für die Verhandlungen der Rücken gestärkt. Wir streben einen Abschluss an, sind aber für eine Verschärfung der Maßnahmen vorbereitet, sollten die Arbeitgeber bei ihrer Blockadehaltung beim Gehalt bleiben", ließ GPA-Verhandlerin Eva Scherz im Vorfeld wissen.