Kurzzeitige Erholung der Konjunktur schwächt sich wieder ab

Auch in der ersten Hälfte des kommenden Jahres dürfte die wirtschaftliche Dynamik aufgrund der Pandemie "weiter sehr eng begrenzt bleiben". Selbst wenn es gelinge die Pandemie bis zur Jahresmitte erfolgreich zu bekämpfen, werde die Wirtschaft weltweit von einer hohen Unsicherheit geprägt bleiben, die das Erholungstempo beschränke. Die Investitionstätigkeit dürfte bei nur vorsichtiger Nachfrage der Konsumenten und dem schwierigen Umfeld im Unternehmenssektor mit fortschreitender Dauer der Pandemie "sehr zurückhaltend bleiben".

In der zweiten Jahreshälfte 2021 sollten - neben der weiterhin expansiven Geldpolitik durch die Europäische Zentralbank (EZB) erste positive Wachstumseffekte durch das Aufbauprogramm "Next Generation" der Europäischen Union spürbar werden, meinte Pudschedl. "Eine Verstärkung der fiskalpolitischen Anstrengungen wird jedoch auch in Österreich notwendig sein, um die Wirtschaftsleistung an das Vorkrisenniveau heranzuführen."

Entsprechend angespannt bleibt der Arbeitsmarkt: In der heimischen Industrie liege die Arbeitslosigkeit noch um rund 30 Prozent über dem Vorjahr, obwohl diese Sparte das Kurzarbeitsmodell besonders intensiv nutze. Rund 160.000 Arbeitnehmer bzw. fast jeder Dritte der Industriebeschäftigten, für die ursprünglich Kurzarbeit beantragt wurde, ist noch nicht wieder voll beschäftigt. Ohne einen spürbaren Anstieg der Nachfrage insbesondere aus dem Ausland werden die weiteren Fortschritte den Ökonomen zufolge gering ausfallen.

Sorgenkinder Beherbergung und Gastronomie

Im Dienstleistungssektor wurde der Bereich Beherbergung und Gastronomie ganz besonders stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Arbeitslosigkeit liege hier um mehr als 40 Prozent über dem Vorjahr, fast 40.000 Beschäftigte befinden sich noch in Kurzarbeit. Mit einer angesichts eines ausländischen Gästeanteils von rund 80 Prozent sehr unsicheren Wintersaison vor der Tür könne vorerst von keiner weiteren Entspannung ausgegangen werden.

Während die Inflation im Euroraum bedingt durch die schwache Nachfrage und den niedrigen Ölpreis in den vergangenen Monaten sogar in den negativen Bereich gerutscht ist, sorgte in Österreich laut UniCredit Bank Austria die Überwälzung von Kosten unter anderem für Hygienemaßnahmen sowie die Nicht-Weitergabe von steuerlichen Vorteilen für eine deutlich höhere Inflation.

In den ersten neun Monaten betrug die Teuerung im Euroraum durchschnittlich nur 0,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr, in Österreich dagegen 1,5 Prozent. "2020 erwarten wir eine durchschnittliche Inflation in Österreich von 1,4 Prozent, die damit um mehr als einen Prozentpunkt über der Teuerung im Euroraum von 0,3 Prozent liegen wird", betonte Bruckbauer. Dieser relative Kaufkraftverlust dämpfe die Entwicklung des privaten Konsums in Österreich und "birgt die Gefahr, dass die heimische Wirtschaft bei der Erholung aus der Coronakrise in Europa ins Hintertreffen geraten könnte".