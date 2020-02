Coronavirus: Ein bisschen Panik nach den Börsenrekorden

KURIER: Wie ist der dramatische Börseneinbruch in dieser Woche zu erklären?

Peter Brezinschek: Das muss man zurechtrücken. Noch vor einer Woche haben wir historische Höchstkurse in Deutschland und Amerika gefeiert. Natürlich werden da immer Gründe gesucht, ob es so weitergehen kann oder Gewinne realisiert werden sollten. Wir hatten in den USA im Vorjahr Zugewinne von 37 Prozent beispielsweise im Technologieindex Nasdaq, der heuer zu Jahresbeginn noch einmal zugelegt hatte. Wenn dann also bei einer Performance von zirka 40 Prozent binnen 13 Monaten kurzfristig wieder mehr als 10 Prozent abgelegt werden, ist das nicht allzu dramatisch. Überraschend sind das Tempo und die Einförmigkeit.

Was ist der Grund für diese Überreaktion?

Was an den Risikomärkten, vor allem den Aktienmärkten, derzeit gespielt wird, ist die Angst vor einer Rezession. Selbst wenn es sich nur eine sogenannte technische Rezession handeln sollte, also zwei Quartale mit einem Minus hintereinander. Das hat man bisher für unwahrscheinlich gehalten. Jetzt wird vereinzelt sogar schon darüber gerätselt, ob es sich um eine neue Bedrohung wie die Pest im Mittelalter handelt. Also bitte, da muss man schon die Kirche im Dorf lassen. Manche tun, als wäre das die größte Bedrohung der Menschheit. Dabei halten wir außerhalb von China aktuell bei ungefähr 5.000 Infektionen.

Die Prognose des Währungsfonds aus der Vorwoche, dass die globale Wirtschaftsleistung um 0,1 Prozentpunkte sinkt, wird aber dennoch vermutlich nicht halten, oder?

Der IWF ist immer der Letzte in der Reihe. Nichts gegen die Ökonomen aus der akademischen Schule, aber die haben wenig Bezug zum Geschehen an den Märkten. Sie argumentieren mit ihren Modellen, mit Input-Output-Rechnungen, aber nicht mit den psychologischen Sentiments oder der Feinfühligkeit von Unternehmen und Märkten. Deshalb sind sie meistens wahnsinnig spät dran.

Also wird es doch stärker abwärts gehen?

Ja, es wird wohl zu Revisionen kommen, aber fairerweise muss man dazusagen: Jeder tappt im Dunkeln. Wir wissen noch nicht, wie viele Produktionsausfälle uns in den nächsten Wochen bevorstehen. Das kann keiner seriös sagen.

Wir fühlen uns derzeit mit unserer Prognose eines Wachstums für die Eurozone von 0,8 Prozent für 2020 noch durchaus komfortabel. Zum Vergleich: Die EZB geht von 1,1 Prozent Plus aus, die EU-Kommission schätzt 1,2 Prozent, der Konsensus für die Eurozone liegt bei 1,0 Prozent. Falls es tatsächlich zu einer europaweiten Pandemie kommen sollte, würde das die Wachstumszahlen für die nächsten zwei Quartale erfassen. Dann sehen wir eine negative Auswirkung von 0,5 Prozentpunkten für das BIP der Eurozone im Jahr 2020. Danach würde es aber eine starke V-förmige Erholung geben, also ein um rund 0,3 Prozentpunkte höheres Wachstum für 2021. Das basiert auf einem Modellszenario der EU-Kommission für eine Pandemie. Ich gehe aber nicht davon aus, dass wir eine unkontrollierte Entwicklung haben, wie es die letzten Tage befürchtet wurde.

Der ökonomische Schaden passiert aber auch durch überzogene Reaktionen, Quarantäne-Maßnahmen oder Produktionsstillstände, die Ausfälle in den Lieferketten verursachen.

Ja, eines ist schon richtig: Eine geplante Schiffsreise wird man wohl nicht im kommenden Jahr doppelt nachholen. Aber das Geld ist nicht weg, das wird dann vielleicht für dauerhafte Güter ausgegeben. Wichtig ist, dass die Angebotsseite aufholt: Denn aus der Produktion entsteht das Einkommen, sei es als Gewinn oder als Lohneinkommen. Hier sollten sich die Ausfälle wieder kompensieren lassen. Das ist vergleichbar mit einem japanischen Erdbeben: Natürlich müssen erst Aufräumarbeiten erfolgen, damit die Produktion und Infrastruktur wieder hergestellt werden. Aber wenn das passiert ist, ist die Produktivität der neuen Anlagen womöglich sogar höher als zuvor.

Könnte ein längerfristiger Stillstand von Produktionsanlagen bedrohlich werden, weil Unternehmen in Insolvenzen schlittern? Sollte die Europäische Zentralbank dann aktiv werden?

Wenn, dann wäre das keine Frage von Zinssenkungen, sondern von Liquiditätsbereitstellung. Und da wird mit dem Quantitative Easing ohnehin jetzt schon sehr viel gemacht. Aus psychologischen Gründen könnte es Ankündigungen der Zentralbank geben, um zu signalisieren, es ziehen alle an einem Strang. Bei der US-Notenbank, der Federal Reserve, könnte ich mir hingegen schon eine Zinssenkung als Signal vorstellen. Wenn, dann müsste die auch jetzt recht bald erfolgen, denn knapp vor der Präsidentschaftswahl im November in den USA könnte sie nicht mehr aktiv werden: Dann wäre sie in einer politischen Abhängigkeit.