Kupfer steigt auf Zwei-Jahres-Hoch

Aus Furcht vor einem Angebotsengpass stieg Kupfer bereits im Juli auf ein Zwei-Jahres-Hoch. Damals deckten sich Anleger mit Kupfer ein, weil sich die Arbeiter einer chilenischen Mine für einen Streik aussprachen.

Im Fokus

Kupfer rückt auch in der EU zunehmend in den Fokus. Der Rohstoff, der auch in Europa vorkommt, soll in Zukunft gezielter abgebaut werden. Darüber hinaus setzt die EU stärker auf Wiederverwertung. Derzeit werden einige Metalle zwar zu 50 Prozent recycelt, bei einigen spielt die Zweitverwertung aber eine marginale Rolle.