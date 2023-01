„Kunststoffprodukte haben nichts in unserer Umwelt zu suchen“

So gesehen werden die Märkte in Asien und in den USA für Greiner immer wichtiger. „Wir haben einen klaren Fokus auf die USA gelegt, dieser Markt wird in Zukunft noch wichtiger“, sagt Kühner. In den USA werde die Industrie mit sehr konsequenten Fördermitteln unterstützt. Man sei in mehreren Bundesstaaten aktiv und werde die Märkte ausbauen. Der Schwerpunkt liege dabei auf der Medizintechnik.

„Wir sind in diesem Bereich die Nummer zwei weltweit und das wollen wir in den USA mit weiteren Investitionen festigen“, sagt Finanzvorstand Hannes Moser. „Sehr viele Maschinen und Anlagen kommen aus Europa und Österreich.“

Indes sei Recycling in der Kunststoffbranche „die einzige Lösung. Aber chemisches Recycling ist erst im Kommen und verbraucht mehr Energie als mechanisches Recycling“, sagt Kühner. „Deshalb stehen viele Regierungen, auch Österreich, hier noch auf der Bremse.“