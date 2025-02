"Lernprozess": Wie eine österreichische Versicherung KI einsetzt

Microsoft investiert nicht nur in den USA Milliarden in Rechenzentren, sondern auch in Europa. Im Sommer wird der Softwarekonzern seine bereits seit Längerem angekündigten Datenzentren in der Umgebung von Wien an sein Netzwerk anbinden. Die Fertigstellung habe wegen Problemen mit der Lieferkette und der Verfügbarkeit von Komponenten länger gedauert, sagt Microsoft-Österreich-Chef Hermann Erlach zum KURIER.

Große Unternehmen seien hierzulande bereits sehr aktiv und investieren in die Technologie. Beim Mittelstand ortet Erlach Nachholbedarf. Künstliche Intelligenz sei eine Querschnittstechnologie, die in vielen Wirtschaftsbereichen genutzt werden könne, genauso wie Strom oder das Internet.

Sie habe viele Ängste ausgelöst, könne aber viel Positives bewirken, sagt Erlach: „Sie kann im Kampf gegen Lebensmittelverschwendung ebenso zum Einsatz kommen wie beim Senken der Energiekosten.“