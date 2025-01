Tonband-Tortur und Chatbots: 12 Firmen im Kundenservice-Check

Oswald ist Präsident der Österreichischen Marketing Gesellschaft , hält Vorträge rund um Kundenservice und KI und war selbst 15 Jahre in Konzernen tätig, u. a. bei Nokia. Er ist überzeugt: Firmen, die ihren Kunden einen guten Service bieten wollen, müssen sogar auf KI und Co. zurückgreifen. „Anders kriegt man das nicht gebacken.“

Dass die Technik an manchen Stellen noch nicht ausgereift ist, steht außer Frage. Dass man durch die Automatisierung Kunden aber möglichst fernhalten oder gar abschrecken will, ist sicher nicht der Fall, stellt Alexander Oswald klar: „Kein Unternehmen wird sagen: Wir machen es für Kunden jetzt absichtlich mühsam.“

Auch das Personal spielt in vielerlei Hinsicht hinein. Zum einen kostet es, zum anderen ist es schwierig zu finden. Der schwedische Finanzdienstleister Klarna machte deshalb kurzen Prozess, übergab Kundenanfragen primär an die KI, kürzte die Stellen vorerst von 5.000 auf 3.800 und fährt jetzt mit deutlich weniger Personal mehr Umsatz ein. Weitere Resultate? Die durchschnittliche Bearbeitungszeit von Kundenanfragen soll sich von elf auf zwei Minuten verkürzt und der Umsatz pro Mitarbeiter binnen eines Jahres um 73 Prozent gesteigert haben. Klingt nach Win-Win für alle Seiten. Sofern die KI den Kunden wirklich zufriedenstellende Ergebnisse liefert.

„Bewegt man sich in Märkten, wo es kaum unterscheidbare Produkte gibt, ist die Kundeninteraktion das, was am Ende übrig bleibt.“ Technisch wären dabei längst nicht alle Möglichkeiten ausprobiert. „Wir sind auf Textnachrichten-Level“, sagt Oswald, der als nächsten Schritt die Video-Avatare kommen sieht.

Wie gut funktioniert die Automatisierung wirklich, wo muss ein echter Mensch nachhelfen? „Simpel ausgedrückt, geht es in der Diskussion ja nur ums Telefonieren“, fasst er zusammen. Und das wird es auch in Zukunft geben, nur eben eingeschränkt. „Natürlich wird man versuchen, die Masse der simplen Anfragen über Chatbots zu lösen. Funktioniert etwas dennoch nicht, leitet man an den realen Menschen weiter.“ Das nennt Oswald dann das „Premium-Erlebnis“. Und dieses wird im Wettbewerb entscheidend sein.

Die Umstellungsphase kann herausfordernd sein, weiß Oswald. Auch bei McDonald’s begegnete man den Selbstbedienungsautomaten anfangs skeptisch. „Heute stehen die Menschen beim Automaten Schlange statt zum Menschen an den Schalter zu gehen.“ Als Unternehmen müsse man den Wandel aber begleiten, sagt er. Und sich im wahrsten Sinne des Wortes in die Position der Kunden begeben.

Eine Stunde später läutet tatsächlich das Telefon. A1 am Apparat, bitte warten. Es meldet sich ein Mensch: „Ein Modem in Rechnung? Jenes, das Sie am 2.12. im Q19 zurückgebracht haben? Die Rechnung ist vom 20.12.? Überschnitten, ein Fehler. Warten Sie, wir korrigieren. Wieder drei Minuten warten. Es ist erledigt.

Das Ergebnis? Eine E-Mail mit einem Link, der ins Nichts führt. Ein Reinfall. Wir versuchen es per Chat. Hier stellt eine KI unzählige Fragen und schickt einen auf Antwortjagd. Erst wenn es wirklich nicht anders geht, wird man an den Kundenservice weitergeleitet. Dort wird das Problem schnell gelöst.

Fazit: So viel Erreichbarkeit ist kaum zu fassen: als langjährige Kundin weiß man um die Servicequalität der Ersten. Der persönliche Bankberater ist mir zwar nicht mehr bekannt, die wechselten in den Jahren zu häufig, aber die Hotline funktioniert wie geschmiert, Wartezeit marginal, Kompetenz hoch.

Der Kontakt: Neues Jahr, neuer Lohnsteuerausgleich. Und natürlich hat man dazu manchmal Fragen. In unserem Fall: Ob ein einzelner Moderationsauftrag im Wert von 400 Euro zu versteuern ist. Also ab zum Finanzamt. Die Hotline für Kundenanfragen ist schnell gefunden. Die Leitung hat aber freitags ab zwölf Uhr geschlossen. Am Montag um 10.32 Uhr folgt der nächste Versuch.

Kurier: Die Hilfsbereiten

Der Kontakt: Vom KURIER-Kundendienst hat man von Bekannten auch schon alles gehört. Also auch hier: Härtetest. Alle drei Autorinnen dieses Artikels rufen mit der Privatnummer zu verschiedenen Zeiten im KURIER an. Lassen sich einmal zum Wirtschaftschef in die Redaktion verbinden (ging sogar prompt aufs Handy!), einmal in Sachen Abos aufklären und einmal in technischen Belangen unterstützen. Wir sind wirklich zu Selbstkritik bereit, mussten aber erfahren, dass in allen Fällen alles klappte.

Jedoch: Zuerst muss man an der KI vorbei. Die fordert auf, das Anliegen in einem Satz zu formulieren. Zu komplex sollte es nicht sein, notfalls reicht das Wort „Auskunft“ und man gelangt in die Warteschleife für die echten Menschen. Die, in unseren Fällen, bemüht unser Anliegen lösten.