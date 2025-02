Technikforscher: "KI kann keine komplexen Probleme lösen"

Er ist im Rahmen des Projekts CAIL (steht für Critical AI Literacy, dt.: kritische KI-Kompetenz) auch der Frage nachgegangen, welche Kompetenzen eine konstruktive Technologienutzung erfordert.

Mehr Jubelmeldungen, aber auch mehr Bedenken

Der KI-Hype habe sich in den vergangenen Jahren verstärkt, sagt Strauß. „Das Thema KI polarisiert sehr stark: Einerseits wird so getan, als würde KI alles revolutionieren.“ Gleichzeitig gebe es aber auch immer mehr Bedenken, denn die Technologie funktioniere nicht ganz so, wie versprochen.

Mehrwert biete generative KI vor allem bei Routinetätigkeiten, die durch sie erleichtert werden. Etwa bei der Bildanalyse, bei der Textgenerierung ober bei Zusammenfassungen von Meetings.