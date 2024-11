40 Jobs zur Kündigung angemeldet: KTM-Pleite trifft auch Salzburger Unternehmen

Die Insolvenz des oberösterreichischen Motorradherstellers KTM bringt auch Kiska in Anif bei Salzburg in Bedrängnis. Das Designunternehmen habe 40 Mitarbeiter im Rahmen des Frühwarnsystems zur Kündigung angemeldet, heißt es in einem Bericht von Radio Salzburg.

Das international tätige Unternehmen mit rund 270 Beschäftigten steht hinter dem Markenauftritt und Design der KTM-Motorräder. Pierer Mobility ist Hälfteeigentümer von Kiska.