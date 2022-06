KTM-Pierer: „Macht keinen Sinn, 2,8-Tonnen-SUV zu elektrifizieren“

Es ist großes Kino, wenn Klimaschutzministerin Leonore Gewessler und KTM-Chef Stefan Pierer ihre Fronten zur Elektromobilität klären. Auf der einen Seite die Visionärin mit dem starken Willen zur Veränderung. Auf der anderen Seite der Skeptiker mit dem Aber.

„Wir haben 5,1 Millionen Autos und ja, wir werden auch weiter Autofahren. Aber sie werden anders sein“, sagt Gewessler. Die bevorstehende Transformation sei gigantisch, aber alternativlos – es ginge auch nicht bloß darum, Verbrennerautos durch Elektroautos zu ersetzen, „wir müssen die Mobilität grundlegend verändern“, so die grüne Ministerin. In so einer Transformation brauche es irgendwann Klarheit. Die habe man jetzt mit dem Verbrenner-Aus geschaffen.