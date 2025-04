KTM hat weitere 50 Millionen Euro erhalten

Die Hälfte davon ist nun geflossen. Die Pierer Mobiltiy AG teilte Dienstagfrüh in einer Aussendung mit, dass "zusätzliche Mittel für die Wiederaufnahme der Produktion der KTM gesichert" seien. Zum zweiten Teilbetrag wurden in der Aussendung keine Angaben gemacht.

Seit 17. März laufen die Bänder bei KTM wieder - seit Dienstag auch wieder im Vollzeit-Modus. Um die Produktion anfahren zu können, hat der indische KTM-Miteigentümer Bajaj am 17. März 50 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Doch reicht das Geld nicht. Um den Betrieb im April und Mai zu sichern , sind insgesamt weitere 100 Millionen Euro nötig .

Investorensuche läuft

Am 23. Mai 2025 wird das weitere Schicksal des Motorradbauers endgültig besiegelt. Bis dahin muss das Unternehmen die Gläubigerquote in Höhe von 30 Prozent aufbringen. Dafür sind rund 548 Millionen Euro und weitere 50 Millionen Euro für die Verfahrenskosten nötig. Unklar ist weiterhin, wer als Investor bei KTM einsteigen und die Quote bezahlen wird.

Auch hierfür kommt der indische Miteigentümer Bajaj in Frage.

"Keine Gelder an Gläubigern vorbeigeschleust"

Pierer Mobility wies in der Aussendung einen KURIER-Bericht zurück, wonach ein Kreditinstitut 65 Mio. aus Patronatserklärungen für die KTM-Gruppe fällig gestellt habe. "Die Gesellschaft trifft unter der Patronatserklärung keine Ausstattungsverpflichtung zugunsten des Kreditinstituts", wehrte man sich gegen Vorwürfe, "dass Gelder an Gläubigern vorbeigeschleust" würden.

Der KURIER hatte am Dienstag aus einem Anwaltsschreiben zitiert, wonach die Großbank der Ansicht sei, dass die Pierer Mobility ihrer finanziellen Ausstattungsverpflichtung für die insolventen KTM-Töchter aus besagter Patronatserklärung nicht nachgekommen sei.