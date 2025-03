KTM-Mutter Pierer Mobility hat mächtigen Ärger mit einer Großbank

Patronatserklärung

Indes sind bei der KTM-Mutter Pierer Mobility bzw. den Vorständen Stefan Pierer und Gottfried Neumeister am Samstag zwei brisante Schreiben eingelangt. Absender ist die Anwaltskanzlei einer österreichischen Großbank. „Mit den Patronatserklärungen zuletzt vom 1. August 2024 hat sich die Pierer Mobility verpflichtet, die KTM AG, die KTM Forschungs & Entwicklungs GmbH und die KTM Components GmbH finanziell so auszustatten, dass diese jederzeit in der Lage sind, ihren Verbindlichkeiten gegenüber der Bank nachkommen zu können“, heißt es in den beiden Schreiben, die per Mail verschickt wurden.

Eine Patronatserklärung ist eine schriftliche Zusicherung, die meist von einer Muttergesellschaft für ihre Tochtergesellschaft abgegeben wird, um deren Kreditwürdigkeit gegenüber Banken zu verbessern, indem die Muttergesellschaft zum Beispiel für offene Verbindlichkeiten die Haftung übernimmt.