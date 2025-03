KTM braucht bis Montag weitere 100 Millionen Euro

Beim angeschlagenen Motorradhersteller KTM in Mattighofen ist schon wieder Feuer auf dem Dach. Zwar ist die Produktion seit 17. März erst angelaufen, doch das Unternehmen benötigt schon wieder Geld. Hat der indische KTM-Miteigentümer Bajaj für den Neustart 50 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, so müssen bis Montag für die weitere Produktion und den Betrieb nochmals 100 Millionen Euro aufgebracht werden.

Es läuft eine Investorensuche

Doch damit wäre nicht einmal die Hälfte der „Miete“ bezahlt. Denn am 23. Mai 2025 wird das weitere Schicksal endgültig besiegelt. Bis dahin muss das Unternehmen die Gläubigerquote in Höhe von 30 Prozent aufbringen. Dafür sind rund 548 Millionen Euro und weitere 50 Millionen Euro für die Verfahrenskosten nötig. Unklar ist weiterhin, wer als Investor bei KTM einsteigen und die Quote bezahlen wird. Auch hiefür kommt der indische Miteigentümer Bajaj in Frage.