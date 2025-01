Nach Mega-Pleite: Warum KTM jetzt rasch 600 Millionen Euro benötigt

Laut den Gläubigerschützern AKV, Creditreform und KSV 1870 dürfte der Schuldenberg jedoch noch steigen, weil laufend weitere Forderungsanmeldungen bei Gericht eingebracht werden. Allein die KTM-Mitarbeiter haben 12,71 Millionen Euro angemeldet.

Die Produktion bei KTM in Mattighofen steht derzeit still, sie soll erst am 17. März wieder anlaufen. Die Belegschaft ist dienstfrei gestellt und in Kurzarbeit. Wenn der Betrieb wieder anläuft, werden deutlich weniger Mitarbeiter an Bord sein. Gab es bei Insolvenzeröffnung am 29. November 2.477 Beschäftigte, so sind es aktuell es nur noch 1.991. Denn es gab zwei Kündigungswellen, und zugleich haben Mitarbeiter das Unternehmen freiwillig verlassen.