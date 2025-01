Stefan Pierer und KTM: Mehr als nur ein Einzelschicksal

Positiv ist, dass es zahlreiche Interessenten für einen Einstieg bei KTM gibt. Ihre internationale Herkunft könnte aber ein Problem verschärfen. Denn die Produktionskosten in Österreich haben in den vergangenen Jahren im weltweiten Vergleich infolge hoher Energiepreise und Lohnsteigerungen zu stark zugelegt.

Verlagerung von Jobs

Schon Pierer hat begonnen, Arbeitsplätze nach Asien zu verlagern. Zu befürchten ist, dass dies unter einem neuen Mehrheitseigentümer noch forciert wird. Oder KTM in Oberösterreich überhaupt zu einem regionalen Ableger eines anderen großen Herstellers zusammengeschrumpft wird.

Aber auch das wäre noch eine bessere Lösung als das völlige Aus. Kommt kein frisches Geld herein, ist das Schicksal von KTM besiegelt. Das wäre nicht nur Pierers persönlicher Albtraum, sondern auch für die noch verbliebenen 2.000 Mitarbeiter bei der KTM AG und all jene Tausende, die bei Töchtern und Zulieferbetrieben tätig sind.

Häme sind nicht angebracht

Und darüber hinaus ein schwerer Schlag für das Industrieland Oberösterreich. Zwar herrscht trotz zunehmender Arbeitslosenzahlen noch immer ein gewisser Mangel an Fachkräften, doch steigt in dem Bundesland die Zahl der Menschen ohne Job landesweit am stärksten.

Häme über Pierers Scheitern ist daher nicht angebracht – auch wenn er mit seinem selbstbewussten und meinungsstarken Auftreten oft angeeckt ist. Wie zuletzt im Oktober, übrigens sein letzter öffentlicher Auftritt, als er sich mehr oder weniger klar für eine blau-schwarze Koalition aussprach. Von dieser erhofft er sich eine marktfreundlichere Politik.