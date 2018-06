Forderungsbetreibung: Schluss mit lustig

Den KSV1870 und Karin Reisinger von Dr. Reisinger & MMag. Kornprat Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung verbindet eine langjährige Geschäftsbeziehung. Immer dann, wenn die Zahlungen ihrer Kunden ins Stocken geraten, greift sie zum Handy und ruft den Inkassoexperten Walter Koch an.

Walter Koch und Karin Reisinger im Interview

Walter Koch: Du berätst Betriebe aller Branchen und Größen – von Industriekonzernen, Handelsbetrieben, Immobilienfirmen, Ärzten und Anwälten bis hin zu Freiberuflern wie Schauspieler, Maler und Autoren. Gibt es Branchen, in denen besser oder schlechter gezahlt wird?

Karin Reisinger: Abgesehen von Unternehmen, die in wirtschaftliche Schieflage geraten, sind es immer wieder die gleichen Klienten, die ihre Rechnungen nicht bezahlen. Unterschiede nach Branchen kann ich nicht feststellen, eher machen sich die Zuständigen ein Spiel daraus oder nutzen ihre Marktmacht. Immer wieder kommt es auch vor, dass gerade sehr liquide Unternehmen ihre Rechnungen nicht bezahlen. Es ist natürlich ärgerlich und zeitaufwändig, wenn wir uns nicht nur mit jenen Kunden befassen müssen, die gerade nicht zahlen können, sondern auch noch mit jenen, die gerade nicht wollen.

Wie sieht euer Mahnprozess aus?

Wir mahnen im 2-Wochen-Rhythmus und ich denke, dass das zeitlich gut passt. Man befindet sich natürlich in einem Spannungsfeld. Einerseits ist es meine Pflicht, Zahlungen zu urgieren, schließlich haben wir eine Leistung erbracht. Gleichzeitig gilt es, eine gute Beziehung und Gesprächskultur mit dem Kunden aufrecht zu erhalten. Dennoch müssen Zahlungsschwierigkeiten angesprochen werden und das mache ich auch selber.

Was geht im Kopf der säumigen Kunden deiner Meinung nach vor?

In beobachte schon, dass teilweise gezielt überlegt wird, wann Unternehmen wen bezahlen. Die Gebietskrankenkasse etwa, die immer wieder Insolvenzanträge stellt, würde in der Regel rasch bezahlt, gefolgt vom Finanzamt und Warenlieferanten. Bei den Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern versuchen jedoch manche, die Sache in die Länge zu ziehen, um an einen günstigen Lieferantenkredit zu kommen. Denn unsere Branche darf keine Verzugszinsen verrechnen, das wäre standeswidrig.

Wie gehst du damit um, wenn du immer wieder ans Ende gereiht wirst?

Die Ankündigung, die Lohnverrechnung einzustellen, ist oft das letzte Druckmittel. Ein Schritt, der Unternehmen durchaus schmerzen würde – aber auch eine Eskalation. Schon eine Mahnung wird von manchen aufgrund der engen, persönlichen Beziehung als Affront betrachtet. Dann kommt es auf die Kommunikation an.