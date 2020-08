DSGVO: Wie die Umsetzung mit dem KSV1870 Assistenten gelingt!

Die schnelle Lösung

„Wer das Thema auf technische Weise lösen will, ist mit dem DSGVO-Assistenten gut beraten“, so Gerhard Wagner von der KSV1870 Information GmbH. „Diese einfach zu bedienende digitale Plattform leitet die Verantwortlichen Schritt für Schritt durch die Unternehmensbereiche, in denen die Verarbeitung von personenbezogenen Daten erfolgt.“ Werden etwa Bewerber- oder Kundendaten gespeichert, so ermöglicht der Assistent eine einfache Dokumentation dieser Vorgänge. Alle ergänzend notwendigen Informationen können vermerkt werden, etwa Name des Verantwortlichen, Verarbeitungszweck, Kategorien betroffener Personen usw. Zusätzlich prüft der Assistent die eigene Website. Identifizierte Datenanwendungen können dann den bereits dokumentierten Prozessen zugewiesen werden. Am Ende steht ein Verarbeitungsverzeichnis, das jederzeit im geforderten Format exportiert werden kann.