Kryptobörse Bybit gründet Europa-Zentrale in Wien

Die chinesische Kryptobörse Bybit hat Wien als Standort für ihre Europa-Zentrale auserkoren. Im September gründete das Unternehmen mit weltweit 50 Millionen Kunden mehrere Firmen in der Bundeshauptstadt. Derzeit soll das Unternehmen auf der Suche nach einem Innenstadtbüro sein. Noch wird der Firmensitz im IZD-Tower an der Wagramer Straße angegeben. Warum Bybit überhaupt einen europäischen Standort gesucht hat: Ab nächstem Jahr reicht Kryptowährungsunternehmen eine MiCAR-Lizenz in einem EU-Land, um in der gesamten Union aktiv werden zu können, berichten der Standard und die Krone.