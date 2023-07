Wirte gezwungen ebenfalls Preise zu erhöhen

Mit den Erhöhungen seien Gastronomen gezwungen, die Preise an die Konsumenten weiterzugeben. "Für die Wirte wird es mit diesen extremen Preissteigerungen immer schwieriger, das Bier an die Frau oder an den Mann zu bringen", sagt Salzburgs Tourismusobmann Albert Ebner, selbst Hotelier in Hintersee, gegenüber SN. Die angekündigte Preiserhöhung von Stiegl müsse seiner Meinung nach von einem Großteil der Betriebe an den Kunden weitergegeben werden.