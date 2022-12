Kritik an Oikocredit wegen Überschuldungskrise in Kambodscha

Drei Menschenrechtsorganisationen werfen dem ethischen Investor Oikocredit vor, trotz der seit mindestens 2017 vorliegenden Belege über eine Überschuldungskrise weiter Investitionen in kambodschanische Mikrofinanzinstitute (MFI) getätigt zu haben. Die drei NGOs LICADHO, Equitable Cambodia und FIAN Deutschland reichten bei der Nationalen Kontaktstelle für OECD-Leitsätze der niederländischen Regierung eine Beschwerde ein.

Konkret soll Oikocredit das Kambodscha-Portfolio von 50 Millionen Euro im Jahr 2017 auf mehr als 67 Millionen Euro im September 2022 erhöht haben und damit Kambodscha zum zweitgrößten Investitionsland für Oikocredit gemacht haben. Die weit verbreitete Überschuldung und deren absehbare negative Folgen, die sowohl von Menschenrechtsgruppen und sogar einen Oikocredit-unterstützten Studie bestätigt wurden, seien ignoriert worden.

160.000 verloren Land

Die durchschnittliche Kredithöhe in Kambodscha würde mehr als das Dreifache des jährlichen Durchschnittseinkommens betragen, heißt es in der Aussendung. In den letzten fünf Jahren haben laut einer vom deutschen Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) finanzierten Studie mehr als 160.000 Menschen ihr Land verloren, weil sie es für Kredite als Sicherheit hinterlegen mussten. Ein Bericht der kambodschanischen Menschenrechtsorganisationen LICADHO und Equitable Cambodia zeigt Überschuldung und aggressiven Inkassopraktiken im Mikrofinanzsektor auf: Ernährungsunsicherheit, erzwungene Landverkäufe, Kinderarbeit und Migration.

Der Hauptsitz von Oikocredit ist in den Niederlanden. Die Nationale Kontaktstelle ist eine Beschwerde- und Schlichtungsstelle bei mutmaßlichen Verstößen niederländischer Unternehmen gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen.