Oikocredit-Chef Gieskes: „Müssen 31 Länder aufgeben“

Das heißt: Oikocredit spezialisiert sich, aber worauf?

Auf Landwirtschaft und erneuerbare Energien. Und in der Landwirtschaft wiederum legen wir unseren Fokus auf Früchte, Nüsse, Kakao, Kaffee, Getreide, Tee und nachhaltige Baumwolle sowie in einigen Ländern auf Molkereien. In der erneuerbaren Energie setzen wir auf Kleinprojekte mit großer Wirkung auf die Gesellschaft. Wir finanzieren keine großen Wasserkraftwerke mehr.

Wie sehr beeinflusst der Umbruch im Geschäft das Finanzierungsvolumen von Oikocredit?

Wir haben zwar 31 Länder verlassen, aber in den anderen haben wir viele neue Geschäftsmöglichkeiten gefunden. Das hat den Wegfall ausgeglichen. Der Durchschnittskredit, der vergeben wird, ist tendenziell etwas größer als früher. Die Höhe der Kredite ist sehr unterschiedlich, manches Mal beträgt er 1.000 Dollar, manches Mal aber auch 10.000 Dollar. Es gibt aber noch die ganz kleinen Kredite, weil es noch 1,7 Milliarden Menschen gibt, die von Banken kein Geld bekommen. Mikrokredit-Banken haben noch viel Wachstumspotenzial.

Ist die Zahl der Menschen, die keinen Zugang zu Banken haben, gesunken?

Nein, weil das Bevölkerungswachstum groß ist.

Wenn Sie Bilanz ziehen: In welchen Ländern kann Oikocredit am meisten helfen?

Wir haben in 33 Ländern deutlich positive Entwicklungen gesehen. Dort wachsen wir auch. Der Großteil davon liegt in Lateinamerika, das Wachstum der Mikrokredite aber ist in Afrika am stärksten. Dort ist auch der Bedarf am größten. Man mag meinen, Lateinamerika sei gut entwickelt. Aber wenn Sie aus den Städten hinaus aufs Land fahren oder in die Slums der Städte gehen, finden Sie große Armut.