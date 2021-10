Krisenkonzern Evergrande soll Zinszahlung für Yuan-Bond leisten

Evergrande sitzt auf einem Schuldenberg von umgerechnet mehr als 300 Mrd. Dollar und hat bereits mehrere Fristen für fällige Zinszahlungen an Anleihegläubiger verstreichen lassen. Angesichts des Umfangs der Verbindlichkeiten grassiert die Sorge, dass ein Kollaps des Unternehmens einen Flächenbrand im chinesischen Immobiliensektor auslösen könnte. Demnächst läuft für eine im September fällig gewordene Anleihen-Zinszahlung eine Nachreichfrist von 30 Tagen aus. Evergrande hatte vergangene Woche bereits eine dritte Runde an fälligen Kupon-Zahlungen verstreichen lassen.

Furcht vor Turbulenzen

Die Evergrande-Krise hat in Europa die Furcht vor möglichen Ausstrahleffekten an den Finanzmärkten ausgelöst. Im Hinterkopf bei vielen Investoren ist die Erfahrung aus der Finanzkrise 2008, als der Kollaps der Investmentbank Lehman Brothers weltweit die Finanzmärkte mit in die Tiefe riss.