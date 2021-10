„Wir glauben weiter an Immobilien und Aktien“

Wer ein zu veranlagendes Vermögen ab 500.000 Euro hat, ist bei der LLB hierzulande sozusagen im Rennen. Der Kundenstock der Liechtensteiner setzt sich aus vermögenden Privatkunden, Managerinnen und Managern sowie institutionellen Kunden wie Versicherungen, Pensionskassen, Banken, Kammern und kirchlichen Institutionen und Unternehmen zusammen. 220 Beschäftigte hat die Bank in Österreich.

Und wo stünde man als Anleger heute, wenn man diese 500.000 Euro im Jahr 2010 bei der LLB angelegt hätte? „Ungefähr beim Doppelten“ sagt Löw. Dazu brauche es natürlich einen prosperierenden Kapitalmarkt und ein paar Sonderfaktoren, wie Löw betont. Einer davon war in der vergangenen Dekade die Niedrigzinspolitik der Notenbanken, vor allem der EZB. „Das hat Aktien, Anleihen und über weite Phasen ja auch Gold getrieben“.

Empfehlungen

Und was empfehlen Löw und Friedrich? Die klassischen Anleihen sind für sie keine Option. In dem Segment seien derzeit nur Schwellenländer-Anleihen interessant. „Wir glauben weiterhin an Immobilien und Aktien.“ Auch Titel im heimischen ATX stehen auf der Empfehlungsliste der LLB-Manager – etwa Andritz.

„Global setzen wir auf Blue Chips“, so Löw. Also Aktien von Branchenführern mit hoher Bonität, guten Wachstumsperspektiven und regelmäßigen Dividendenzahlungen. Dass aufgrund der hohen Inflation und Nullzinsen jetzt viele Menschen erstmals an den Börsen „mitspielen“ möchten, können die LLB-Manager nachvollziehen. Aber ist es dafür angesichts der hohen Kurse nicht schon zu spät? „Die Analysten haben global die Gewinnsituation im zweiten Quartal zu niedrig eingeschätzt“, so Friedrich und Löw.