Krisen-Zeiten, und Beamte sind auf Urlaub

Trotz des am Freitag verabschiedeten italienischen Sparpaketes ist die Schuldenkrise in Griechenland, Spanien, Portugal und Irland nicht gelöst. In Belgien spitzt sich die Lage zu. Das Vertrauen in die gemeinsame Währung sinkt in der ganzen Euro-Zone.



Griechenland braucht ein zweites Hilfspaket, um in den nächsten Wochen nicht pleite zu sein. Seit Tagen gibt es Gerüchte um einen Sondergipfel der Staats- und Regierungschefs. Als Termin werden jetzt Donnerstag oder Freitag nächster Woche genannt.

Bundeskanzlerin Angela Merkel sträubt sich nach wie vor gegen ein konkretes Datum.

Und neben der Schuldenkrise muss sich die EU auch mit den politischen Spannungen im arabischen Raum und der Hungersnot in Afrika befassen.