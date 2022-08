Krankenversicherung erwartet ein Defizit von 337,8 Millionen Euro

Schwarze Zahlen schreibt als einziger Träger die SVS der Selbstständigen und Bauern. Nach einem Plus von 115,5 Millionen im Vorjahr wird zwar für heuer ein Minus von 22,7 Mio. Euro prognostiziert. Dieses soll nächstes Jahr aber wieder in ein Plus von 14,6 Millionen Euro gedreht werden und bis 2026 soll es auf 38,3 Millionen Euro steigen. Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) als bei weitem größter Träger hat das vergangene Jahr mit einem Minus von 92,2 Millionen Euro abgeschlossen. Heuer soll es auf 137,0 Millionen Euro anwachsen, bis 2024 auf 45,9 Millionen Euro schrumpfen und dann bis 2026 wieder auf 120,4 Millionen Euro steigen. Die BVAEB der Beamten, Eisenbahner und Bergleute verbuchte im Vorjahr mit 141,5 Millionen Euro das größte Defizit der drei Träger. Dieses soll heuer noch auf 178,1 Millionen Euro ansteigen und dann kontinuierlich zurückgehen bis auf 39,4 Millionen Euro im Jahr 2026.

Da die im ersten Pandemiejahr vielfach reduzierten Arztbesuche häufig im Vorjahr nachgeholt wurden, sind die Ausgaben dafür um mehr als zehn Prozent gestiegen. Diese Ausgaben pendeln sich nun wieder auf das Niveau vor Corona ein. Und auch für Arzneimittel werden wieder weniger Aufwendungen erwartet.