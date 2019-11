Kostenbremse für voestalpine: Vorest keine Kurzarbeit

Der voestalpine zu schaffen machen externe Faktoren wie die nachlassende Konjunktur, der internationale Handelsstreit mit den US-Strafzöllen auf Stahlimporte, die ins Schleudern geratene Nachfrage in der Autoindustrie sowie höhere Rohstoffpreise. Aber auch intern sind Fehler passiert – hausgemacht sozusagen: 'Cartersville' zum Beispiel", sagte Eibensteiner. Mit dem amerikanischen Automotive-Werk werden angesichts hoher Anlaufkosten infolge von Managementfehlern seit zwei Jahren Verluste geschrieben.

Im Bereich Automotive, der zuletzt rund ein Drittel zum Umsatz und auch zum Ertrag des Konzerns beisteuerte, krankt es gleich an mehreren Fronten. Die Branche leidet nicht nur an der schwächeren Konjunktur, sondern auch an einer gewissen Orientierungslosigkeit, in welche Richtung es technologisch von den Antrieben her letztlich wirklich gehen wird. "Die Zeichen in der Automobilkonjunktur deuten darauf hin, dass es nicht zu einer raschen Erholung kommt", sagte der voestalpine-Chef.