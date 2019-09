Voestalpine: Drahterzeugung mit 400 km/h

Dass die Voestalpine wieder auf den Standort Donawitz setzte, lag nahe. „Wir haben hier große Stahlkapazitäten, die wir nutzen wollen.“ In der Region betreibt der Konzern ein Stahlwerk, ein Windenwerk mit Hochöfen, ein Schienenwalzwerk und ein Rohrwalzwerk. Die Voestalpine ist für die Region ein unverzichtbarer Arbeitgeber geworden.

„Oft arbeiten zwei oder drei Generationen einer Familie in einem unserer Werke“, so Kainersdorfer. Durch die Industriearbeitsplätze sei das Bruttoeinkommen in der Region ein relatives hohes. In Donawitz werden 3000 Mitarbeiter beschäftigt, am nahegelegenen Standort Kindberg sind es 4300.