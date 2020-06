Korruption: Ex-Mitarbeiter der Strabag unter Verdacht

Das Geheimnis um die Razzien, die die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ( WKStA) am zweiten Oktober 2014 rund um den Baukonzern Strabag durchgezogen hat, ist gelüftet. „Wir haben an diesem Tag österreichweit an sieben Büro- und Privatadressen Hausdurchsuchungen durchgeführt“, bestätigt Oberstaatsanwalt Thomas Haslwanter dem KURIER. „Wir ermitteln gegen drei ehemalige Verantwortliche von Gesellschaften der Strabag-Gruppe und einen kroatischen Mittelsmann wegen des Verdachts des Untreue und Bestechung.“

Laut Haslwanter steht im Mittelpunkt „der Verdacht des Abschlusses von Scheinverträgen und der Bezahlung von Scheinrechnungen zum Nachteil der Strabag-Gruppe sowie der Verdacht der Bestechungszahlung an kroatische Amtsträger im Zusammenhang mit drei Projekten in Kroatien, an deren Ausführung die Strabag beteiligt ist oder war.“