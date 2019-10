Konzernbesteuerung: OECD-Plan zielt über Google und Co. hinaus

Diese Pläne steckten bald in der Sackgasse fest. Grob gesagt wollten die Europäer die US-Konzerne wie Google und Co. erwischen. Die USA möchten Gewinne ausländischer Autohersteller wie VW und Toyota besteuert sehen. Schwellenländer wie Indien und Kolumbien wiederum hatte das alte Steuersystem generell benachteiligt. Frustriert über die fehlenden Fortschritte preschten Länder wie Frankreich und auch Österreich mit eigenen, nationalen Digitalsteuern vor.

Die OECD legt nun am 17. Oktober den Finanzministern der 20 großen Wirtschaftsmächte ( G20) einen Kompromiss vor: Diese neue Regel soll global tätige Konzerne mit digitalen oder „konsumenten-orientierten“ Geschäftsmodellen betreffen. Deren Gewinne, die über einen „Routine-Gewinnanteil“ hinausgehen, sollen zur Besteuerung einzelnen Absatzmärkten zugerechnet werden. Details blieb die OECD schuldig – nur so viel: Das Gesamtaufkommen steige „geringfügig“, was eher ärmeren Ländern zugute kommen werde.

Steigende Einnahmen dürfen sich tendenziell auch große, konsumorientierte Volkswirtschaften versprechen, wenn die Absatzzahlen für die Steuerbemessung eine Rolle spielen.