Konzern in der Krise: Swarovski verabschiedet sich vom Massenmarkt

Das in Wattens verantwortete Geschäft mit Kristallkomponenten sei in den vergangenen zehn Jahren massiv unter Konkurrenzdruck von „teilweiser ruinöser Ausprägung“ geraten. Durch die Covid-19-Krise habe sich die Situation drastisch verschärft. So wäre man im März und April gezwungen gewesen, weltweit 90 Prozent der Swarovski-Shops geschlossen zu halten.