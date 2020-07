Massenkündigung: Swarovski-Spross löscht Urlaubsfoto nach Shitstorm

Vicotria Swarovski hat es in Deutschland zum Society-Sternchen gebracht. Als Bühne dafür diente ihr die RTL-Show Let's Dance, die sie 2016 gewann und seit 2018 Co-moderiert. Das unter Promis übliche Eigenmarketing über die sozialen Medien wurde für den Spross aus dem weitverzweigten Kristall-Konzern nun zum Bumerang für die Tirolerin.

Dass sie just einen Tag nach Bekanntwerden einer Kündigungswelle am Swarovski-Stammsitz in Wattens über Instagram ein Foto aus dem Familienurlaub in Marbella in Spanien postete, auf dem sie lachend unter anderem zwischen ihrer Mutter und ihrer Tante sitzt, brachte der 26-Jährigen massive Kritik ein. Der Gewerkschafter Willi Mernyi schrieb etwa auf Facebook "Gestern angekündigt das 1.800 MitarbeiterInnen den Job verlieren werden. Heute posting vom Swarovski Luxus- Familienurlaub in Marbella! Zum speiben (sic!)!"