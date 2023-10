Erste-Chefin: „50 Prozent lassen ihr Geld noch immer am Girokonto“

„Aber auch bei 3 oder 4 Prozent Verzinsung am Sparbuch gibt es einen Kaufkraftverlust“, sagt die Bankerin. „Wenn man gewinnbringend anlegen will, kommt man an Wertpapieren nicht vorbei.“ Eine Kombination aus beiden Produkten sei die richtige Antwort. Jedoch ist nur ein Drittel der Befragten an Wertpapieren interessiert.

➤ Mehr lesen: Warum das Sparbuch noch immer ein Verlustgeschäft ist