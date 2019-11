Konsumentenrechte: EU ebnet den Weg für Sammelklagen

Über acht Millionen Fahrzeugbesitzer in der EU, die Autos mit illegalen Abschalteinrichtung zur Fälschung von Emmissionsdaten erworben haben, haben theoretisch bald die Möglichkeit zu einer europaweiten Sammelklage gegen den VW-Konzern. Entschädigungen leistete der Konzern nach Auffliegen des Dieselskandals an die USA und an Australien. Europäische Konsumenten gingen bisher leer aus. Geklagt wurde wohl auch in Europa, aber nur von einzelnen Ländern aus - eine europaweite Sammelklage, bei der sich Konsumenten aus allen EU-Staaten anschließen können, gab es bisher nicht.

Das wird sich nun ändern, denn die EU-Wirtschafts- und Handelsminister einigten sich am Donnerstag in Brüssel auf eine gemeinsame Linie. Nicht zuletzt der Dieselskandal hat den Druck auf die EU-Regierungen erhöht, die europäischen Konsumentenrechte zu stärken.

"Im Konsens" gaben die Minister ihre Zustimmung - was nicht heißt, dass alle Ja sagen. Österreichs Wirtschaftsministerin Elisabeth Udolf-Strobl enthielt sich der Stimme. Deutschland und Großbritannien schlossen sich dem an. Eine Enthaltung aber gilt so viel wie eine Art Duldung, ist also zumindest kein Nein - und verhindert keine Einigung.