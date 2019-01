Konsumenten geben mehr als eine Billion Euro für Technik aus

Wichtigster Markt für die Technik-Produkte war im vergangenen Jahr mit einem Umsatzanteil von 42 Prozent erneut die Region Asien/ Pazifik. Weitere 25 Prozent der Umsätze wurden in Europa erzielt, in Nordamerika rund 20 Prozent, in Lateinamerika 7 Prozent und 6 Prozent in der Region Mittlerer Osten/ Türkei/ Afrika.