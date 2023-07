Konjunktur: Windstille entlang der Nulllinie

Die heimische Wirtschaftsleistung ist im zweiten Quartal gegenüber dem Vorquartal laut aktueller Wifo-Schnellschätzung preisbereinigt um 0,4 Prozent geschrumpft. Rückgänge in der Industrie und Bauwirtschaft sowie bei privaten Konsumausgaben und Bruttoanlageinvestitionen dämpften die Gesamtwirtschaft. Positiv lief es hingegen für einige Dienstleistungsbereiche.

Im Jahresvergleich sank das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im zweiten Quartal gegenüber der Vorjahresperiode um 0,3 Prozent. Nachdem Österreichs Wirtschaft bereits seit dem dritten Quartal des Vorjahres nicht so gut läuft, belasten vor allem die Rückgänge in der Industrie sowie Einbußen in der Bauwirtschaft die aktuelle gesamtwirtschaftliche Entwicklung, analysiert das WIFO in seiner am Freitag veröffentlichten Schnellschätzung.