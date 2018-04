Konjunktur: Der Höhenrausch hält noch an

Denn Unsicherheitsfaktoren gibt es einige. Der mit Abstand größte, so Brezinschek, sei ein drohender Handelskonflikt der USA mit dem Rest der Welt.

Eine außergewöhnliche Wirtschaftslage konstatiert auch Arbeiterkammer-Ökonom Markus Marterbauer. Es sei selten, dass die Beschäftigung so kräftig wächst – und zwar nicht nur mit prekären und Teilzeit-, sondern mit Vollzeit- und Industriejobs. So schlecht könne es also um den Standort nicht bestellt sein, wenn so kräftig investiert werde, so Marterbauer.

Doch dabei erweise sich der Fachkräftemangel als Hindernis, sagt Brezinschek: Industrielle würden gerne noch mehr investieren, finden aber nicht das nötige Personal. Die Pensionierungswelle der „Babyboomer“ könnte das Problem noch verschlimmern.